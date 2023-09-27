"В начале каждого часа с 15:00 до 20:00 на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Дворцовом мосту, на Стрелке Васильевского острова, а также в Таврическом саду пройдут пятиминутные музыкальные концерты", — говорится в сообщении.

Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки, а также "Вечернюю песню" ("Город над вольной Невой"), написанную в 1957 году Василием Соловьёвым-Седовым и Александром Чуркиным.

В 19:00 прозвучит оркестровое исполнение "Гимна Великому городу" из балета "Медный всадник".

Концерты будут запущены при помощи звуковой системы "Поющие мосты", которая появилась в городе в 2016 году и позволяет воспроизвести музыку с хорошим качеством звука синхронно с каждой стороны Дворцового моста.

В 2021 году система впервые заработала в Таврическом саду.