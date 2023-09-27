"В ходе осенней миграции добровольцы понаблюдают за птицами и посчитают их в своем регионе. Данные наблюдений зафиксируют в анкете-отчете", — говорится в сообщении.

Учёт — это соревнование между регионами страны по наблюдениям за птицами с определением их видового и количественного состава.

"Основная идея мониторинга — одновременно на всей территории России силами добровольных наблюдателей подсчитать всех встреченных птиц", — отмечается в сообщении.

В 2022 году в учете птиц приняли участие 5 298 орнитологов и волонтеров из 53 российских регионов, которые вместе насчитали 146 597 особей птиц, принадлежащих к 314 видам. Результаты имеют научную ценность: данные о видовом и количественном составе птиц, собранные волонтерами, используются орнитологами ООПТ, научных и образовательных учреждений

"В 2023 году при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России впервые после пятилетнего перерыва проводятся командные соревнования между российскими заповедниками и национальными парками", — добавили в нацпарке.