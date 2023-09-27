Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

"Посетители смогут не только узнать интересные факты о парках, но и о жизни городских округов региона, а также о известных личностях, с которыми связана их история", — говорится в сообщении.

Так, парк Малевича в Одинцово организует обзорную экскурсию по выставке современного искусства под открытым небом "При чем тут Малевич?". Парк усадьбы "Кривякино" в Воскресенске подготовил для гостей две экскурсии — "Жемчужина Воскресенска" по территории усадьбы и "Литературное зеркало Воскресенска" по литературному залу культурного центра. В парке им. Олега Степанова в Серпухове пройдет экскурсия-прогулка "Олег Степанов — человек и парк" с посещением выставки исторических фотографий.

В парке "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде пройдет экскурсия "Литературная Гефсимания. Скитские пруды". В Дубне в парке "Набережная им. Менделеева" организуют экскурсию "Дубна: от синхроциклотрона до коллайдера", посвященную выдающимся физикам, которые жили и работали в городе.

Также мероприятия пройдут в парках Люберец, Рузы, Зарайска, Электростали, Щелково, Орехово-Зуево, Клина, Чехова.