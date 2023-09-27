Согласно внесенным изменениям, теперь прием заявок завершится 13 октября, итоги конкурса будут подведены 29 декабря 2023 года.

Как сообщалось, конкурс был объявлен 18 августа, прием заявок должен был завершиться 28 сентября, итоги планировалось подвести 15 декабря. Стартовая цена установлена в размере 10,2 млрд тенге ($21,4 млн по текущему курсу). Для участия в торгах, которые пройдут в два этапа, потенциальным покупателям необходимо внести гарантийный взнос в размере 173 млн тенге.

"Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов Qazaq Air, увеличение флота", — сообщала ранее авиакомпания.

Хабом для перевозчика является аэропорт столицы Казахстана — Астаны.

Qazaq Air включена в план приватизации госфонда "Самрук-Казына" на 2023 год.

Qazaq Air была создана в 2015 году, 100% акций принадлежат госфонду "Самрук-Казына". Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG. По итогам 2022 года выручка авиакомпании составила 20,4 млрд тенге, EBITDA — 3,9 млрд тенге. Qazaq Air занимает 7%-ю долю авиарынка Казахстана.

Официальный курс на 27 сентября — 476,89 тенге/$1.