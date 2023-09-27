"Рейс по маршруту "Иркутск — Пхукет" состоялся. Сегодня в 7:28 (2:28 мск) 383 пассажира благополучно вылетели из аэропорта г. Иркутска. Общее время задержки вылета составило 73 часа 58 минут", — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров на получение полагавшимся им услуг при задержке рейса, в аэропорту работала мобильная приемная. По поступившим от граждан обращениям организованы проверки.

Ранее сообщалось, что этот чартерный рейс был задержан рано утром 24 сентября в связи с технической неисправностью, вылет планировался на полдень 27 сентября. На рейс регистрировались 434 пассажира. Они были размещены в гостиницах.