"С января по август 2023 года столицу России посетили свыше 15,5 миллиона путешественников, что уже на 10 процентов больше, чем за первые три квартала 2022 года", — сказала Сергунина.

По ее словам, траты путешественников за это время оцениваются в 758,4 миллиарда рублей. "Таким образом, в городской бюджет поступит 103,9 миллиарда рублей. Это 87 процентов от доходов за весь 2022 год, а ведь до конца текущего года еще остается несколько месяцев", — отметила Сергунина.

Средняя загрузка гостиниц в Москве достигла почти 80%, создав комфортные условия для дальнейшего развития рынка, отметила она.

"Заполняемость приблизилась к оптимальной в сравнении с другими мировыми туристическими центрами. В столице открыто порядка 1,9 тысячи отелей и других объектов размещения. В совокупности в них могут разместиться 374 тысячи человек единовременно — это сопоставимо с населением небольшого города. Чаще всего путешественники выбирают категории "три звезды" и "четыре звезды", — пояснила Сергунина.

Она сообщила, что основная доля турпотока приходится на россиян, многие из них нередко совмещают поездку в Москву с посещением других регионов.

Сергунина уточнила, что поэтому город активно развивает межрегиональное сотрудничество. Например, реализует совместные проекты с Подмосковьем ("Москва+Подмосковье. Два ритма идеального путешествия"), Санкт-Петербургом ("Два города — миллион впечатлений"), Нижним Новгородом, Казанью ("Две столицы одного горизонта") и другими направлениями.

"В рамках этих проектов турист получает готовую программу тематической поездки — познавательной, гастрономической, исторической, в которой уже есть предложения гостиниц, ресторанов, музеев, театров и достопримечательностей", — сказала Сергунина.

"Мы последовательно укрепляем сотрудничество с дружественными государствами — странами СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и другими, развиваем партнерские отношения между представителями туротрасли. Только с начала этого года мы организовали восемь международных бизнес-миссий и еще три ознакомительных визита в Москву для коллег из Индии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов", — уточнила Сергунина.

Она добавила, что большим подспорьем стало введение электронной визы с 1 августа этого года. Въехать по ней на территорию России могут граждане более 50 государств.

По данным министерства иностранных дел РФ, за первый месяц было выдано более 30 тысяч электронных виз, 55% из них приходится на граждан Китая. В числе других стран, жители которых активно пользуются предложением, — Индия, Турция и Саудовская Аравия.

Сергунина подчеркнула, что индустрия туризма в Москве устойчива, несмотря на кризисы.

"Одна из причин — качественные преобразования последних лет. Они проводились в комплексе, благодаря чему усиливают эффект друг друга. Отреставрированные достопримечательности сохраняют самобытность города, делают его привлекательнее и для горожан, и для путешественников. Хорошая транспортная доступность обеспечивает высокую посещаемость культурных, спортивных и других событий. На благоустроенных улицах увеличивается пешеходный поток, растет выручка предприятий торговли и кафе. В итоге дополнительный оборот бизнеса приносит больше налогов в бюджет, что позволяет финансировать новые проекты по улучшению жизни москвичей", — сказала она.