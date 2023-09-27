"За летний сезон 2023 года Москву посетило 7,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом прошлого года. Еще 4,6 млн гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь-август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели", — написал Собянин в своём блоге в среду.

По словам мэра, в этом году туристический поток и средняя загрузка гостиниц достигли 90% от уровня рекордного 2019 года. А по количеству путешественников из других регионов России этот год превосходит все предыдущие. Основу туристического потока составляют жители России. Кроме того, восстановлению турпотока способствует и увеличение визитов гостей из зарубежных стран, отметил Собянин.

В первом полугодии в Москву приехал почти 1 млн иностранных туристов. За лето — свыше 600 тыс. человек. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Также в топ-5 входят Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Индия. Среди путешественников из государств ближнего зарубежья преобладают граждане Узбекистана, Беларуси и Казахстана, отметил мэр.

"В результате туризм вносит огромный вклад в развитие городской экономики. По оценкам экспертов, расходы туристов составили 372 млрд рублей. Это на 27% больше, чем летом 2022 года. Объем поступлений в бюджет Москвы достигнет 51 млрд рублей. На эти деньги можно построить порядка 15 новых детских садов и школ", — написал Собянин.

По словам мэра, Москва привлекает туристов с самыми разными интересами. "Еженедельно у нас проходит около 350 культурных мероприятий: жители и гости города могут выбирать из 50 событий каждый вечер", — отметил Собянин.

Столица развивает семейный и детский туризм. Кроме того, набирает популярность гастрономический туризм. "Если каждый день завтракать, обедать и ужинать в новом заведении, то понадобится около 17 лет, чтобы попробовать все более чем 18,5 тыс. ресторанов, кафе и других "вкусных" мест столицы", — добавил мэр.

Собянин добавил, что хорошую динамику показывают и московские гостиницы. Загрузка отелей и других средств размещения этим летом составила 77% — на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. "В этом году открылись 4 новые гостиницы более чем на 400 номеров, еще 2 объекта распахнут свои двери до конца года", — отметил мэр.