С июля по декабрь 2023 года налоговые ставки на "игровой стол" будут составлять 105 тысяч рублей (85 тыс. рублей в первом полугодии 2023 года) вместо стандартных 125 тыс. рублей, на "игровой автомат" — 6,5 тысячи рублей (5,5 тыс. рублей в первом полугодии 2023 года) вместо стандартных 7,5 тыс. рублей.

В 2022 году в Приморье действовал минимальный размер налоговых ставок на игорный бизнес, предусмотренный законодательством РФ: "игровой автомат" — 3 тыс. рублей, "игровой стол" — 50 тыс. рублей.

Председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян на заседании пояснил, что снижение налоговых ставок в 2020-2022 годах в 2,5 раза позволило инвесторам, которые вложили средства в открытие гостинично-развлекательных комплексов в игорной зоне, продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места, несмотря на значительный спад туристического потока.

"В настоящее время ситуация с посещаемостью казино стабилизировалась. Благодаря восстановившемуся внутреннему спросу и оживающему после пандемии туристическому рынку количество гостей в игорной зоне в первом квартале текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36%. Поэтому депутаты поддержали решение правительства края о постепенном сворачивании мер поддержки и поэтапном повышении ставок до первоначального уровня", — сказал Ахоян.

Ранее сообщалось, что налоговые поступления от игорной деятельности в Приморье в 2022 году составили 34,5 млн рублей.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и "Шамбала" — уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).