"По оценке Росстата, с начала года турпоток в регионы УрФО вырос на 20% по отношению к прошлому году — по числу поездок и по численности людей, воспользовавшихся коллективными средствами размещения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в округе активно ведется подготовка кадров для туристической отрасли.

"Два образовательных кластера, созданных по федеральному проекту "Профессионалитет", заработали в сентябре в Свердловской области — на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума и Техникума индустрии питания и услуг "Кулинар". Еще один — в Ямало-Ненецком автономном округе, на базе Ямальского многопрофильного колледжа, помимо которого в кластер вошли три колледжа и 17 партнёров из туристской индустрии", — добавили в пресс-службе.

Обучением специалистов также занимаются 59 профессиональных образовательных организаций федерального округа. Процесс идет по направлениям "Туризм", "Гостиничное дело", "Поварское и кондитерское дело", "Туризм и гостеприимство", "Официант, бармен".

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, в этом и в следующем году Свердловская и Челябинская области получат субсидию из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения для туристов.