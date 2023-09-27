"Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в продвижении национального туристического проекта "Императорский маршрут" подписали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволит краю получать дополнительные средства из федерального бюджета на развитие туристской инфраструктуры и способствовать продвижению культурно-исторического и туристского потенциалов, в том числе за счет разработки новых маршрутов, напрямую связанных с жизнью представителей царской семьи.

"Нам есть, что показать. Это в первую очередь памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, который в 1891 году открывал цесаревич Николай Александрович Романов, будущий император Николай II, а также другие объекты и исторические места", — цитируется Дегтярев.

Главы региона напомнил, что в Хабаровке — будущем городе Хабаровск — престолонаследник побывал во время своего кругосветного путешествия 1890-1891 гг.

В свою очередь Громова отметила, что Хабаровский край стали 29 регионом, который присоединился к просветительскому проекту.

В день подписания соглашения стороны открыли выставку "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых". Экспозиция посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской империи и создания Великого Сибирского пути — Транссибирской магистрали, соединившей Тихоокеанское побережье с Уралом.

Передвижная выставка уже представлена в восьми городах Транссиба: Москве, Кирове, Тюмени, Омске, Красноярске, Иркутске, Чите, Владивостоке.

Проект "Императорский маршрут" был разработан в 2011 году Фондом ЕСПО и реализуется вместе с Ростуризмом и Минэкономразвития России. Он предполагает создание и продвижение историко-культурных туристических маршрутов по местам, связанным с пребыванием и историей Российского императорского дома, знакомство с разными сторонами жизни и деятельности членов императорской фамилии.