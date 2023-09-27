Вице-премьер отметил, что с каждым годом все больше туристов делают выбор в пользу путешествий по России. Это заслуга бизнеса, работников туристической отрасли и региональных властей, которые активно пользуются мерами поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Туризм – один из ключевых драйверов экономики. Он формирует 2,6% ВВП, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и принятым мерам поддержки бизнеса этот показатель сможем увеличить – до 4,5 % ВВП. Правительство за последние годы увеличило финансирование туризма почти в 14 раз. На реализацию задач нацпроекта в 2021-2023 годах направлено свыше 150 млрд рублей средств федерального бюджета», – пояснил Чернышенко.

Он добавил, что также ведется работа по созданию федеральных круглогодичных морских курортов на Каспии, Черном, Азовском, Балтийском и Японском морях, которые к 2030 году обеспечат прирост не менее 10 млн внутренних туристических поездок. С развитием новых направлений отрасль будет нуждаться в квалифицированных кадрах.

«Подготовка кадров для отрасли становится одним из главных вызовов для российского туризма – на сегодняшний день в этой сфере занято более 1 млн человек, а к 2030 году будет необходимо еще 400 тыс. сотрудников», – сказал зампред правительства.

Слова благодарности работникам индустрии также выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что в текущих условиях туристическая отрасль становится одним из главных драйверов экономического роста в России.

«Усилиями работников туриндустрии путешествия по стране становятся одним из главных катализаторов экономического роста. Туризм стимулирует развитие сразу нескольких смежных отраслей – строительной, пищевой, телекоммуникационной. Для государства и регионов инвестиции в туризм с точки зрения социально-экономического развития полностью оправданы. По нашей оценке, в ближайшие три года каждый рубль, вложенный в отрасль, принесет 3 рубля частных инвестиций и 12 рублей добавленной стоимости», — отметил Решетников.

По его словам, индустрия гостеприимства продолжит генерировать новые рабочие места и создавать стимулы к повышению качества городской среды и общественных пространств.

«Уверен, благодаря совместным усилиям государства, регионов и бизнеса мы сможем полностью реализовать потенциал российского туризма и сделать Россию еще более привлекательной страной как для наших путешественников, так и для иностранных», – заключил глава Минэкономразвития.

День туризма – международный праздник, учрежденный Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году с целью пропаганды путешествий, а также налаживания связей между народами. Еще одна задача Дня туризма — напоминать о вкладе отрасли в экономику стран и территорий. Отмечается ежегодно 27 сентября.