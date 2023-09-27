Как отметил министр, выступая на стратегической сессии «Углубление интеграционных процессов в рамках Союзного государства в гуманитарной сфере», российская и белорусская сторона синхронизировали законодательства двух стран в туристической сфере, чтобы бизнесу было более выгодно сотрудничать со своими партнерами из Союзного государства в сфере туризма.

«Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока. В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетило Белоруссию. За первое полугодие 2023 года – уже более 400 тысяч. Количество поездок белорусских гостей по России также растет и постепенно возвращается на допандемийный уровень. Повышается взаимосвязанность экономик России и Белоруссии в рамках Союзного государства, создаются новые рабочие места, увеличивается инвестиционная привлекательность субъектов. Наши народы лучше узнают, доверяют друг другу», — цитирует пресс-служба Минэкономразвития выступление министра.

Туристическая отрасль, по его словам, усиливает интеграцию в Союзном государстве. Взаимные поездки все больше стимулируют деловую активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты.

«Одна из основных совместных задач – подготовить кадры в сфере туризма. В данный момент приводим к единому стандарту оценку работы российских и белорусских экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также оценку качества гостиничных услуг и требований по финансовой ответственности туроператоров», — сказал он.

Решетников напомнил, что в начале июня в Сочи был представлен новый брендовый маршрут «Край звонких гуслей», который начинается в Минске и продолжается в России с посещением главных достопримечательностей Йошкар-Олы и Козьмодемьянска.

«Подобный трансграничный туристический маршрут способствует росту не только туризма, но и стимулирует развитие всей сопутствующей инфраструктуры и сферы услуг – транспорта, размещения, питания, экскурсионных и культурных программ», – заключил министр.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что Белоруссия — самое популярное направление туристических поездок россиян среди стран СНГ.

НДС для туроператоров по внутреннему туризму, организующих путешествия по России, был обнулен в июле.