«Размер сбора составит 150 тыс. индонезийских рупий или около $10. Процесс безналичной оплаты в аэропорту Денпасар займет не больше полминуты. В терминалах аэропорта будут обустроены пять терминалов Bank Rakyat Indonesia для оплаты туристического сбора, около каждого из них будет работать по два сотрудника. Процесс организован таким образом, чтобы избежать толп и в высокий сезон», — пишет издание.

Как отмечает портал, в дальнейшем иностранные туристы смогут оплачивать сбор на специальной платформе Love Bali, а также при заселении в отель.

По словам главы управления по туризму провинции, средства от туристического сбора будут направлены не только на поддержание благоприятной экологической обстановки на Бали, но и на борьбу с мусором, на который жалуются многие путешественники.