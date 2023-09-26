«В 2019 году нас посетили представители из 106 стран, они останавливались в гостиницах курорта. Это было 14,2 тыс. человек. Около 34% были наши гости из стран СНГ, а остальные – из Израиля, Европы, БСВ, США. Потом процесс начал перераспределяться по разным причинам, и сейчас за 8 месяцев 2023 года нашими гостями стали представители из 75 стран. Но при этом доля туристов из стран СНГ начала расти и достигла, например, за первое полугодие текущего года более 65%», — рассказал он, выступая на круглом столе, посвященном культурному обмену на евразийском пространстве.

Как отметил Хворостяный, в августе число туристов из СНГ снизилось и перераспределилось благодаря реализации программы по привлечению граждан из стран Ближнего и Среднего Востока.

«Более 800 человек из стран Персидского залива отдохнули на «Розе Хутор» этим летом, это в 1,5 раза больше, чем за весь допандемийный 2019 год и в 13 раз больше, чем в 2022 году», — сказал он.

Как напомнил заместитель гендиректора «Розы Хутор», в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве с казахстанским курортом «Шимбулак», а в апреле 2022 года – с курортом «Амирсой» в Узбекистане.

В июне курорты подписали меморандум о намерении создания Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК). Офис альянса расположится в Казахстане.

По словам секретаря Евразийского Альянса горных курортов Андрея Кукушкина, благодаря союзу туристы из этих стран узнают больше друг о друге, станут больше путешествовать и делиться своими культурными особенностями.

Все три курорта будут связаны единым календарем спортивных и культурных событий, фестивалей.

«После создания событийного календаря мы надеемся приблизиться к реализации идеи по созданию межгосударственного туристического горного маршрута. С этим есть технические проблемы. Мы понимаем, что этот маршрут должен помогать компенсировать туристам деньги на авиаперелет, потому что на автомобиле добраться проблематично. Кроме того, пока не понятно, каким образом турист сможет доказать, что он приехал на курорт в Казахстан или Узбекистан из «Роза Хутор», — заключил Хворостяный.