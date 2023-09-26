"Сейчас на территории Московской области действуют 193 парка и лесопарка, где комфортно отдыхать в любое время года и при любой погоде. На территории парков действуют 50 зон отдыха и досуга. Посещаемость парковых территорий достигла 57,2 млн человек в 2022 году. На этот год прогнозируется ее рост до 66 млн человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за пять лет в Подмосковье благоустроили 480 объектов, среди которых 194 пешеходные зоны, 37 площадей, 71 сквер, 44 набережных, 20 лесопарков.

В ведомстве отметили, что регион на протяжении пяти лет входит в тройку лидеров в рейтинге министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны по качеству городской среды.