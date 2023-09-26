"Начиная с 2011 года в столице ведется активное строительство новых линий и станций метро. За это время с учетом реконструкции Каховской линии и создания Московского центрального кольца в городе введено 235,8 километра линий и открыто 114 станций", — рассказал Бочкарев, чьи слова цитирует пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Помимо этого, по словам и.о. заммэра, построено 11 электродепо для обслуживания и ремонта поездов. "В настоящее время строительство метро продолжается. В частности, строятся Троицкая и Рублево-Архангельская линии, участок Сокольнической линии до "Потапова"", — добавил Бочкарев. Ко Дню города Сергей Собянин открыл сразу пять новых станций метрополитена. Солнцевская линия дошла до аэропорта Внуково — на этой ветке заработали станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". На севере на Люблинско-Дмитровской линии открылись три станции: "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".