"Частота полетов "России" из Санкт-Петербурга (Пулково) в Ереван увеличится с 1 октября. В расписании авиакомпании появился дополнительный рейс в столицу Республики Армения по пятницам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Россия" выполняет еженедельные рейсы из Петербурга в Ереван на воздушных судах Boeing 737. Дополнительные рейсы планируются на лайнерах А319. Таким образом, количество рейсов "России" из Петербурга в Ереван с 1 октября вырастет с 7 до 9 в неделю.

"Благодаря новым рейсам по пятницам и воскресеньям рейсы будут востребованы среди туристов, у которых появится возможность организовать тур выходного дня в Армению", — добавляет пресс-служба перевозчика.

Полеты из Петербурга в Ереван также совершают авиакомпании FlyArna, FlyOne и UTair.

Базовыми аэропортами авиакомпании "Россия" являются "Пулково" (Петербург), "Шереметьево" (Москва), Красноярск.