"Чтобы поддерживать тропы — обновлять разметку, восстанавливать разрушенные элементы инфраструктуры, будет создана мобильная бригада", — приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства области, куратора проекта "Тропа47" Дмитрия Ялова.

Он отметил, что в этом году количество туристических маршрутов в регионе достигнет 47. Далее "больше сил и средств будет направлено на поддержание в хорошем состоянии уже построенных троп и на развитие в ранее созданных локациях сети маршрутов разной протяженности и трудности".

В 2023 году в Ленинградской области будет открыто семь новых троп, среди которых веломаршрут от "Орехово к Ладоге" общей протяженностью более 100 км. В планах на 2024 год — обустройство экотроп в природном парке "Токсовский", заказнике "Кургальский" и памятниках природы "Саблинский" и "Бухта Желтая".