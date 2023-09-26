"Летний турпоток этого года сопоставим с данными прошлого года. Мы ставили себе оптимистичный прогноз на весь год — 1,8 млн туристических прибытий. Мы надеемся на это, но минимальная планка для нас — сохранить позиции 2022 года. Тогда регион посетили 1,7 млн туристов", — сказал он.

Пичугин уточнил, что в ходе летнего сезона Иркутскую область посетили 500 тыс. туристов. Из них, по его словам, около 350-370 тыс. человек — это жители западной части России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа). Интерес к Иркутской области и озеру Байкал чиновник объяснил активностью авиаперевозчиков, открывших прямые рейсы в Иркутск.

Между тем, ранее большую часть туристов, приезжающих на Байкал, составляли гости из Сибири, пояснил представитель агентства.

По его словам, власти региона в этом году также рассчитывали на турпоток из Китая, однако гости из Поднебесной стали приезжать в РФ в рамках безвизового режима лишь в концу лета. В связи с этим, как добавил Пичугин, Иркутская область рассчитывает на китайских туристов зимой 2023-2024 года либо уже летом следующего года.

Комментируя ценовую политику, Пичугин отметил, что в летний сезон стоимость размещения туристов в отелях, гостиницах, турбазах на Байкале выросли на 10-15%.