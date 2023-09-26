Гран-при получил фильм "Русский крест" режиссеров Эдуарда Боякова и Петра Зеленова. Картина также удостоена приза губернатора Тверской области.

Приз за лучшую мужскую роль присужден Александру Чичахову. Высокую оценку получила его работа в фильме "Не хороните меня без Ивана". Лучшая женская роль — у Ольги Красько в картине "Туман".

Лучший сценарий, по мнению жюри, — в фильме "Не хороните меня без Ивана" (режиссер Любовь Борисова, сценарий Любовь Борисова, Юлия Клименко). Максиму Осадчему присужден приз за лучшую операторскую работу в картине "Русский крест". Лучшей режиссерской признана работа Борисовой в фильме "Не хороните меня без Ивана".

Кроме того, названы лучшие картины по мнению зрителей. В частности, приза зрительских симпатий удостоен документальный фильм "Селигерье" режиссера Анастасии Шкитиной.

Также вручены специальные призы фестиваля. В номинации "Легенда отечественного кино" — народному артисту России Евгению Киндинову. Приза за вклад в развитие кинематографа удостоен народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей. Специальный приз за многолетнюю работу по сохранению исторической памяти вручен Александру Звягинцеву.

"Нам пришлось много работать, взаимодействовать с большой аудиторией. Очень благодарны за возможность провести "КиноВече" здесь, на тверской земле. Мы познакомились с получившим новый облик тверским краем, с улицами и проспектами, где когда-то проводили свои съемки. Мы вернулись в молодую, обновленную Тверь", — приводятся в сообщении слова президента фестиваля, кинорежиссера Светланы Дружининой.

Всего в рамках фестиваля было организовано более 50 показов. Площадками стали города Тверь Бежецк, Калязин, Кимры, Ржев, Торжок, Торопец, села Завидово и Тургиново. Зрителям представлены 8 конкурсных картин.

Помимо демонстрации кинокартин организованы авторские и специальные ретроспективные программы, посвященные знаменательным датам, выдающимся деятелям России, документальные, короткометражные и анимационные работы.

Фестиваль проходил с 21 по 25 сентября. Всего участниками фестивальных событий стали более 10 тыс. человек.