"705 тыс. туристов посетило регион за семь месяцев 2023 года. Если сравнить с 2022 годом, то цифра 304 тыс. Более чем в два раза наш регион посетило гостей", — заявил Родионов, выступая на форуме "Легендарная Карелия" в Петрозаводске.

По его словам, об успешном развитии туристической отрасли говорит рост налогов от деятельности предпринимателей — почти на 20%. По отношению к 2022 году на 46% увеличились поступления от общепита, на 44% — от организаций в области отдыха и развлечений, на 175% — от проведения конференций и выставок, на 250% — от работы морского пассажирского транспорта.

Форум "Легендарная Карелия" продлится в Петрозаводске до 28 сентября. Представители сферы туризма из разных регионов России обсудят актуальные вопросы отрасли и ее развитие на северных территориях.