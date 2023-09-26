"Идея фестиваля в том, что на льготных условиях становятся доступными небольшие музеи. Сейчас это 86 площадок, а начинали мы с 15. В этом году в форуме принимает участие не только Петербург, но и Ленинградская область", — сказала Романенко.

По ее словам, музей "Разночинный Петербург" каждый год задумывает определенную тему для форума. Тема этого года — Семья. "Наш музей занимает квартиру, в которой вырос Владимир Ульянов. По теме "Семья" мы делаем экскурсию об Ульяновых, молодом юристе Владимире, его семье", — добавила куратор форума.

Руководитель музейного комплекса ЛЭТИ Лариса Золотинкина рассказала, что в форуме участвует Мемориальный музей Попова. "Семья Попова очень разнообразна. В ней представлены все профессии. У Попова четверо детей. Старший закончил истфак и консерваторию. Поэтому в нашем музее выступают учащиеся и выпускники консерватории с концертами. Одна из сестер Попова закончила Академию художеств, как и второй сын ученого. Старшая дочь стала врачом. Спектр огромный. На экскурсии мы расскажем о традициях в этой семье", — отметила она.

Директор музея истории ПАО "Пролетарский завод" Полина Кривская подчеркнула, что форум привлек огромное количество людей к посещению музеев, о которых мало кто знал. "Мы рассказываем об одном из первых машиностроительных предприятий в нашем городе. Оно отметит 200-летие через несколько лет. Завод внес огромный вклад в развитие города. Например, здесь изготавливались памятники — украшение арки Главного штаба, пять мостов через Мойку, элементы Московских и Нарвских ворот. Обо всем можно узнать в музее", — подчеркнула она.

Директор историко-информационного центра Технологического института Ольга Щербинина рассказала, что в рамках форума в центре расскажут о семье Качалова — основоположника науки о стекле в России. "Он дружил с Мухиной, внес вклад в развитие художественного стекла. Жена его была артисткой Александринского театра, балерина Уланова часто была в доме ученого", — отметила она.