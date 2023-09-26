"Сложившаяся динамика позволяет нам делать прогнозы по росту туристско-экскурсионного потока. По итогам года с учетом продолжающегося высокого спроса на отдых на Алтае ожидается, что турпоток у нас составит более 2,3 млн человек, увеличившись по сравнению с 2022 годом не менее чем на 5%", — сказал Дешевых.

По его данным, за 8 месяцев турпоток уже увеличился на 6%.

"В целом летний туристический сезон в Алтайском крае, мы считаем, сложился для нас вполне благоприятно. В период с июня по август с туристическими целями путешествия по региону совершили 1,1 млн человек. И если оценивать показатели турпотока с начала 2023 года, то общее число туристов, экскурсантов выросло у нас в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составило практически 1,7 млн человек", — добавил Дешевых.

Он также отметил, что в крае появляются новые туристические комплексы.

В частности, в этом году на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" начал работать пятизвездочный туркомплекс, идет реализация программы по созданию модульных средств размещения — глэмпингов, на создание которых Алтайский край получил в этом году около 1 млрд рублей.

"Из новаций этого года — мы стали участниками проекта по развитию школьного туризма, и сейчас уже стартовали поездки в осенний период: 1 тысяча учащихся 5-9-х классов средних общеобразовательных школ Алтайского края побывают в туристических поездках, для них совершенно бесплатных, безвозмездных за счет предоставленных сертификатов", — сообщил Дешевых.

По его информации, рост цен на отели в этом году составил от 2% до 10% в зависимости от "звездности", а на санатории — более 10%. Цены колеблются в зависимости от сезона, достигая максимума летом, а к концу года рост цен не превышает уровня инфляции.