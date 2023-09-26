"В программе кулинарные баттлы для студентов, приготовление 500-литровой кастрюли ухи, конкурс на скоростную чистку овощей, мастер-классы, выступления кавер-группы и танцевальных коллективов", — говорится в сообщении.

Местом проведения мероприятий гастрофестиваля станут рестораны, кафе региона, торгово-ярмарочный комплекс "Алтынка" в Иркутске.

Деловая часть события запланирована в рамках международной туристической выставки "БайкалТур" и форума "Время отдыхать на Байкале", являющегося крупнейшей в регионе бизнес-площадкой для представителей туристической отрасли.

В частности, значительный блок этого форума будет посвящен ресторанному бизнесу, состоятся мастер-классы бренд-шефов известных ресторанов России, конкурс среди иркутских шеф-поваров.

"Мы создадим условия для презентации гастрономического и туристического потенциала Иркутской области, сделаем значительный шаг вперед по популяризации термина "Байкальская кухня", — приводятся в сообщении слова руководителя областного агентства по туризму Евгении Найденовой.

Организаторами мероприятий выступают правительство Иркутской области, агентство по туризму региона, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.