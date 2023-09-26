Местом проведения мероприятий гастрофестиваля станут рестораны, кафе региона, торгово-ярмарочный комплекс "Алтынка" в Иркутске.
Деловая часть события запланирована в рамках международной туристической выставки "БайкалТур" и форума "Время отдыхать на Байкале", являющегося крупнейшей в регионе бизнес-площадкой для представителей туристической отрасли.
В частности, значительный блок этого форума будет посвящен ресторанному бизнесу, состоятся мастер-классы бренд-шефов известных ресторанов России, конкурс среди иркутских шеф-поваров.
"Мы создадим условия для презентации гастрономического и туристического потенциала Иркутской области, сделаем значительный шаг вперед по популяризации термина "Байкальская кухня", — приводятся в сообщении слова руководителя областного агентства по туризму Евгении Найденовой.
Организаторами мероприятий выступают правительство Иркутской области, агентство по туризму региона, Торгово-промышленная палата Восточной Сибири.