Во вторник исполнилось четыре года с начала работы воздушной гавани, сообщает агентство "Синьхуа".

За этот период аэропорт обработал 557,3 тыс. тонн грузов и почтовых отправлений.

Общее количество входящих и исходящих рейсов составило 682,9 тыс.

По состоянию на конец августа авиакомпании, работающие в аэропорту, осуществляли полеты по 202 авиамаршрутам, соединяющим 185 городов.

Как сообщалось ранее, за три года Дасин перевез 52 млн пассажиров, грузооборот составлял около 370 тыс. тонн.

Дасин был официально открыт 25 сентября 2019 года. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы и находится на границе южного района Пекина Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. До пандемии коронавируса COVID-19 планировалось, что к 2025 году он будет ежегодно обслуживать 72 млн человек.

Ранее главным аэропортом Пекина являлся Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволил существенно разгрузить Шоуду.