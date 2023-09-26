"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов", — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте подчеркнули, что режим позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров.

Ранее сообщалось, что режим ЧС в свердловских лесах был снят. Его ввели еще весной, когда в регионе действовали крупные природные пожары, от которых серьезно пострадали такие поселки, как Сосьва, Шайдуриха, Таежный, где сгорели десятки строений, были погибшие. Накануне в области зафиксировали температурный пик — 23,9 градусов тепла, на этом фоне появились данные о новых лесных возгораниях.