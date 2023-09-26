Он отметил, что выставка откроется в Главном здании музея в зале, через окно которого можно будет видеть мавзолей на Красной площади. Выставка, по словам Левыкина, рассчитана на широкую аудиторию, в том числе и на молодежную, и пройдёт с 29 октября 2024 года по 24 марта 2025.
Также ГИМ намерен открыть выставку, приуроченную к 500-летия основания Новодевичьего монастыря "Оплот веры", которая расскажет о многовековом историческом пути обители. На выставке будут представлены сокровища монастырской ризницы XVI-XVII вв., произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря XVI-XIX вв., памятники русского церковного искусства. Выставка пройдёт с 6 августа по 11 ноября.
Ко Дню защитника Отечества в ГИМ откроется выставка "Сокровища полковых музеев", где будут представлены полковое серебро, шефские мундиры, коллективные и именные награды, полковые святыни.
Весной в музее начнет работу выставка "Дикое поле. В вечном движении" о кочевых народах. В экспозиции будут представлены более 300 археологических памятников, произведений ювелирного искусства, оружие, доспехи, одежда и предметы быта кочевых племен, архивные документы, произведения живописи и скульптуры XVIII — начала XXI века из собрания ГИМ, Третьяковской галереи, Кунсткамеры, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея Востока, Азовского историко-археологический и палеонтологический музея-заповедника.
Завершит 2024 год выставка из Государственного Эрмитажа — "Драгоценности. Блеск императорского двора". Впервые в Москве Государственный Эрмитаж представит коллекцию драгоценных украшений российского императорского двора. Ювелирные изделия фирм Картье, Лалика и Тиффани, придворного ювелира Фаберже и многих других мастеров будут сопровождены показом произведений живописи, аксессуаров, роскошных бальных платьев и костюмов, позволяя с необычной стороны взглянуть на жизнь высшего общества Санкт-Петербурга в XVIII-XIX веках.