"Выставка будет базироваться, прежде всего, на той коллекции, которая вошла в состав музея из состава Центрального музея Ленина, именно там хранятся уникальные памятники, которых нет нигде. Мы уже получили подтверждение участия архива современной политической истории РГАСПИ, музея современной истории, и, конечно "Горки Ленинские". Примерный состав — 150 экспонатов, охватим период практически от детства до той даты трагической", — сказал Левыкин на презентации выставочных планов музея в Минкультуры РФ.

Он отметил, что выставка откроется в Главном здании музея в зале, через окно которого можно будет видеть мавзолей на Красной площади. Выставка, по словам Левыкина, рассчитана на широкую аудиторию, в том числе и на молодежную, и пройдёт с 29 октября 2024 года по 24 марта 2025.

Также ГИМ намерен открыть выставку, приуроченную к 500-летия основания Новодевичьего монастыря "Оплот веры", которая расскажет о многовековом историческом пути обители. На выставке будут представлены сокровища монастырской ризницы XVI-XVII вв., произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря XVI-XIX вв., памятники русского церковного искусства. Выставка пройдёт с 6 августа по 11 ноября.

Ко Дню защитника Отечества в ГИМ откроется выставка "Сокровища полковых музеев", где будут представлены полковое серебро, шефские мундиры, коллективные и именные награды, полковые святыни.

Весной в музее начнет работу выставка "Дикое поле. В вечном движении" о кочевых народах. В экспозиции будут представлены более 300 археологических памятников, произведений ювелирного искусства, оружие, доспехи, одежда и предметы быта кочевых племен, архивные документы, произведения живописи и скульптуры XVIII — начала XXI века из собрания ГИМ, Третьяковской галереи, Кунсткамеры, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея Востока, Азовского историко-археологический и палеонтологический музея-заповедника.

Завершит 2024 год выставка из Государственного Эрмитажа — "Драгоценности. Блеск императорского двора". Впервые в Москве Государственный Эрмитаж представит коллекцию драгоценных украшений российского императорского двора. Ювелирные изделия фирм Картье, Лалика и Тиффани, придворного ювелира Фаберже и многих других мастеров будут сопровождены показом произведений живописи, аксессуаров, роскошных бальных платьев и костюмов, позволяя с необычной стороны взглянуть на жизнь высшего общества Санкт-Петербурга в XVIII-XIX веках.