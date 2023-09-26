"Как известно, Мюнхгаузен — историческая личность, который встречал Екатерину, когда она как принцесса приехала в Россию. Большое спасибо нашим коллегам музеям и архивам: получилась очень интересная выставка и про человека, и про иностранцев на службе Российской Империи", — сказал Пиотровский на презентации выставочных проектов в Минкультуры РФ во вторник.

Выставка "Приключения барона Мюнхгаузена в России" пройдёт с 31 мая по 15 сентября в Манеже Малого Эрмитажа. Она соединяет исторические факты и эпизоды литературных приключений барона. На выставке будет представлено более 500 экспонатов, среди них автографы Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства с изображением охоты. Многие художественные произведения и документы будут экспонироваться впервые.

Также в Эрмитаже пройдёт выставка "Свадебные церемонии в России XIX — начала XX века" (с 14 июня 2024 — 11 мая 2025), на которой будут представлены подвенечные одежды царских семей.

Кроме того, в Эрмитаже с 22 октября 2024 года по 2 марта 2025 года пройдёт выставка, приуроченная к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора "Со знаком С.П.Б.". На выставке будет представлено около 1 тыс. экспонатов, распределенных по 32 тематическим разделам, охватывающим историю Санкт-Петербургского монетного двора с 1724 года. Среди экспонатов можно будет увидеть редкие, пробные и тиражные монеты и медали, эскизы, штемпельный инструмент, скульптуру, живопись, графику, фотоматериалы и документы. Кроме того, на выставке будет показан процесс создания монет и медалей, техника и технология их производства.

Всего Государственный Эрмитаж планирует провести в 2024 году 34 выставки, из них 21 — стационарные проекты, 10 передвижных и три совместных проекта.

Также Эрмитаж планирует в следующем году представить выставки "Загадки картин Леонардо да Винчи" (с 14 февраля по 19 мая 2024 года в Пикетном зале Эрмитажа), "И сделаем себе имя". К завершению реставрации картины Тобиаса Верхахта "Вавилонская башня" (с 12 марта по 2 июня в Аполлоновом зале Эрмитажа).

Совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им.Пушкина Эрмитаж представит выставки "От Моралеса до Гойи. Испанская живопись из собраний ГМИИ им.Пушкина" и "Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись". Совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем семьи Рерихов будет организована выставка "Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К.Рериха".

Кроме того, Эрмитаж продолжает работу по Галерее Петра Великого, там откроются залы постоянной экспозиции, посвященные культуре и искусству России первой половине XVIII века — Эпоха императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (залы No 161-163).