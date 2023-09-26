«Деловые события форума пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна». В рамках программы участники обсудят тренды туристической индустрии, а также проекты, связанные с увеличением номерного фонда гостиниц, санаториев и других коллективных средств размещения. Кроме того, разберут перспективные бизнес-модели в индустрии гостеприимства, горнолыжных курортов, национальных парков, проектов в сфере HoReCa, развлечений и искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.

По словам создателя форума, директора по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), директор Союза управляющих ресторанами ФРиО, основателя консалтинговой компании ОКР «Номос» Олимпиады Знаменской, на площадке эксперты уделят внимание, в том числе, уходу международных гостиничных брендов из России и влиянию этого обстоятельства на индустрию туризма в целом.

«Крупные и средние гостиничные управляющие компании, а также авторитетные Hotel General Manager совместно с госкорпорациями «Туризм.РФ», «Кавказ.РФ» и другими представителями власти обсудят и предложат варианты решений развития гостиничного бизнеса в России», — сказала она.

Для собственников бизнеса проведут специальные стратегические сессии, посвященные темам международного сотрудничества и инвестиционному потенциалу туристических дестинаций страны.

«Особое внимание в рамках форума будет уделено дискуссии «Лицом к лицу»: в формате интеллектуальной беседы представители бизнеса, властных структур и предпринимательских сообществ обсудят реализацию стратегии развития туристических территорий в регионах России, а также наиболее острые вопросы по взаимодействию бизнеса и власти», — добавила создатель форума, зампред правления Ассоциации горнолыжных комплексов, территорий и сервисов (АГКТиС) Светлана Данилина.

Всего на Форуме FTT-2023 выступят свыше 150 спикеров. Со стороны органов власти в главных сессиях форума примут участие представители Минэкономразвития и Минпромторга, корпорации «Туризм.РФ» и АО «Кавказ. РФ». В качестве спикеров также приглашены представители бизнеса и органов власти Турции, Китая, Катара, Армении, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Саудовской Аравии и многих других стран.

Ожидается, что Форум FTT-2023 посетят свыше тысячи инвесторов, бизнесменов, владельцев и управляющих горнолыжных комплексов, городских и загородных туристических объектов, парков развлечений, отелей, санаториев, ресторанов и представителей органов власти федерального и регионального уровня.

В рамках форума также пройдет управленческая деловая игра «Построй свой курорт».