«Еще один вопрос, который многих беспокоит – восстановление прямых рейсов Thai Airways между Москвой и Бангкоком. На сегодняшний день авиакомпания очень заинтересована в возобновлении полетов в Россию, но есть технические и финансовые трудности. Не решен вопрос со страховкой, с обслуживанием бортов», — сказал он.

В настоящее время прямые рейсы в Бангкок и на курорты Таиланда выполняют AZUR air, Red Wings, «Икар», S7 и «Аэрофлот», который планирует увеличить частоту полетов из Москвы в Таиланд в осенне-зимнем сезоне до 27 еженедельных рейсов.