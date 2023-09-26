"Первую группу мегалитов, частично разрушенных, удалось обнаружить за станицей Дербентской на спуске Синего хребта. Вторую — в Сосновой Щели. Еще одно открытие ждало исследователей в долине реки Афипс, за поселком Планческая Щель", — написал Дорошевский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в долине реки Афипс нашли останки сразу двух дольменов и другие древние могильники.

"В Северском районе до сих пор можно увидеть следы древней цивилизации в виде каменных сооружений, которые называют дольменами. Самый известный из них находится за станицей Убинской, рядом с лагерем "Дубрава", — добавил Дорошевский.

Дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов — сооружениям, сложенным из больших камней.