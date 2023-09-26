"По итогам за 8 месяцев, согласно нашим мониторингам, а мы мониторим коллективные средства размещения, — 1 млн 949 тысяч человек, а январь-август прошлого года — 1 млн 823 тысячи. В 2024 году мы также прогнозируем небольшой рост, плюс 3-5%", — сказал Сарбашев.

Он отметил, что в этом году регион активно посещают бизнес-миссии из Китая, Индии, подписаны некоторые рамочные соглашения по развитию туризма.

"Мы планируем активно в этом направлении начинать работать. Уже есть договоренности по информационным турам с данными государствами", — сообщил Сарбашев.

По его данным, по итогам 8 месяцев Республика Алтай получила порядка 1 млрд рублей прямых инвестиций на создание туробъектов.

"Планируем в следующем году нарастить эти объемы, и где-то в планах довести до 16 млрд рублей прямых инвестиций", — сказал министр.

В частности, власти республики изучают возможность расширения Чуйского тракта.

"Наш знаменитый Чуйский тракт ежегодно очень сильно перегружается, и мы совместно с правительством нашего региона, с нашими коллегами, с другими ведомствами сейчас прорабатываем вопрос о расширении Чуйского тракта для того, чтобы каким-то образом эту проблему нивелировать", — рассказал Сарбашев.

Вместе с тем он отметил, что в регионе в этом году появилась новая проблема, связанная с посещением туристами труднодоступных мест на высокопроходимой технике.

По мнению министра, этот вопрос нужно регулировать на государственном уровне для соблюдения организаторами ГОСТов, стандартов в сфере безопасности.