"Судья Леона Немет признала гражданина Украины капитана Юрия Чаплинского виновным в халатности, приведшей к столкновению теплохода с другим судном и гибели 27 человек, большей частью туристов из Южной Кореи. Приговор — пять лет тюремного заключения", — информирует агентство, отмечая, что тело одного пассажира обнаружить так и не удалось.

В своем последнем слове перед оглашением приговора Чаплинский назвал происшествие "ужасной трагедией".

Столкновение теплохода с прогулочным катером произошло 29 мая 2019 года на Дунае в центре Будапешта при сильном ливне. Катер затонул через несколько секунд после того, как с ним столкнулся теплоход, которым управлял Чаплинский. Тела некоторых погибших обнаружили позже в 100 км от места крушения.