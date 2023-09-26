Полеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям на самолете Bombardier CRJ-200.

Вылет в пятницу из Тобольска планируется в 13:50, в воскресенье — в 10:50. Время в пути составит 1 час.

На сегодняшний день из "Ремезова" можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Как сообщалось, аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября того же года. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы. В феврале 2023 года правительство РФ присвоило аэропорту Тобольска статус международного.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.