"27 сентября подмосковные музеи, дома культуры и библиотеки подготовили для посетителей (...) бесплатные обзорные и виртуальные экскурсии, викторины, выставки, презентации, познавательно-развлекательные программы и интерактивные занятия", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Так, в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет акция "День туризма". Посетителей ждет бесплатный вход на выставки и экспозиции, кроме двух экспозиций Ризницы Троице-Сергиевой лавры.

Бесплатные экскурсии предложат также посетителям в Рузском краеведческом музее, Люберецком краеведческом музее, Культурно-эстетическом центре г. Дзержинский, Ленино-Снегиревском музее (г.о. Истра), Щелковском историко-художественном музее, Фряновском историко-краеведческом музее, Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее, Ликино-Дулевском краеведческом музее и других.

Подмосковные библиотеки подготовили виртуальные экскурсии и путешествия, игровые и познавательно-развлекательные программы, выставки и презентации.

Также в честь Всемирного дня туризма пройдут бесплатные экскурсии в городских округах Наро-Фоминский, Солнечногорск, Реутов, Зарайск, Истра, Клин, Щелково, Мытищи, Подольск, Дубна, Электросталь и других.