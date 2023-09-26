Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

"На стенде Тверской создадут интерактивное пространство с информацией о проектах, реализуемых в регионе. Особый акцент будет сделан на туристско-рекреационные возможности Верхневолжья, а также на промышленное производство", — говорится в сообщении.