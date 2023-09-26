Центральной частью экспозиции станет интерактивный тренажер — кабина машиниста поезда "Иволга 3.0", который производится на Тверском вагоностроительном заводе.
Совместно с крупнейшими компаниями региона планируется представить информацию о действующих производствах. Так, компания "Аквариус" представит для посетителей стенда игру "Жизнь внутри компьютера Аквариус".
Также на форуме будет представлена имиджевая продукция предприятий, которая производится в Тверской области — изделия Торжокских золотошвей, новоторжская игрушка, керамика из Лихославля и другое.
Кроме этого, посетители смогут совершить виртуальную велопрогулку по ключевым достопримечательностям Верхневолжья, узнать интересные факты о Тверском императорском дворце, Ржевском мемориале Советскому солдату, историческом парке "Россия — Моя история".
Будут представлены и виртуальные прогулки по объектам будущего — туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации и другим.
"Необходимо достойно представить Тверскую область на выставке как регион с выдающейся историей, культурой, традициями, значительным инвестиционным и туристическим потенциалом", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.