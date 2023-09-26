Выставка будет проходить на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
"На стенде Тверской создадут интерактивное пространство с информацией о проектах, реализуемых в регионе. Особый акцент будет сделан на туристско-рекреационные возможности Верхневолжья, а также на промышленное производство", — говорится в сообщении.

Центральной частью экспозиции станет интерактивный тренажер — кабина машиниста поезда "Иволга 3.0", который производится на Тверском вагоностроительном заводе.

Совместно с крупнейшими компаниями региона планируется представить информацию о действующих производствах. Так, компания "Аквариус" представит для посетителей стенда игру "Жизнь внутри компьютера Аквариус".

Также на форуме будет представлена имиджевая продукция предприятий, которая производится в Тверской области — изделия Торжокских золотошвей, новоторжская игрушка, керамика из Лихославля и другое.

Кроме этого, посетители смогут совершить виртуальную велопрогулку по ключевым достопримечательностям Верхневолжья, узнать интересные факты о Тверском императорском дворце, Ржевском мемориале Советскому солдату, историческом парке "Россия — Моя история".

Будут представлены и виртуальные прогулки по объектам будущего — туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации и другим.

"Необходимо достойно представить Тверскую область на выставке как регион с выдающейся историей, культурой, традициями, значительным инвестиционным и туристическим потенциалом", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.