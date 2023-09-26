В связи со сложившейся ситуацией до конца текущей недели аэропорт будет обслуживать не более 800 рейсов в день.

Работу диспетчеров и смежного персонала в Гатвике на основе субподряда организует Национальная служба управления воздушным движением (NATS), около трети сотрудников которой на данный момент находятся на больничном.

"Учитывая уровень заболеваемости, с которым мы столкнулись за последние несколько недель, мы считаем, что ограничение количества рейсов — это ответственный шаг", — заявили в NATS, добавив, что подготовка новых диспетчеров ведется ускоренными темпами, однако их обучение занимает много времени из-за сложности воздушного движения в Гатвике.

NATS испытывала нехватку персонала на протяжении большей части лета, что не раз приводило к отмене и задержке рейсов. Кроме того, в конце августа в системах службы произошел технический сбой, который привел к ограничению пропускной способности воздушного пространства страны и значительным перебоям в авиасообщении.

На этом фоне NATS не раз становилась объектом критики — в частности, глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири ранее призвал к смене руководства службы.