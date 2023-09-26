Ожидается, что поставки лайнеров будут происходить в период с 2026 года по 2030 год. Соглашение также предусматривает возможность заказа еще 40 самолетов Airbus.

Эти лайнеры предназначены для замены моделей предыдущего поколения Airbus A330 и старых Boeing 777.

Ранее Air France-KLM купила 41 самолет A350-900, из которых 22 уже были поставлены. Кроме того, авиакомпания заказала 8 грузовых самолетов Airbus A350 Full Freighter. После получения всех новых лайнеров Air France-KLM будет обладать крупнейшим в мире флотом A350, отмечается в сообщении.

В настоящее время авиакомпания владеет 533 самолетами и осуществляет полеты более чем по 300 направлениям по всему миру.

Котировки акций Air France-KLM снижаются на 1,1% в начале торгов во вторник. Рыночная стоимость авиаперевозчика с начала текущего года уменьшилась на 5% (до 3,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил более 9%.