Толстун и Ворчун вернулись после 8 месяцев пребывания в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, в понедельник их выпустили в лес Прилузского района.

"К сожалению, у Солнышка развилась пневмония, которая протекала в скрытой форме, спасти его не удалось. А Ворчун и Толстун быстро научились есть, окрепли и вместе с такими же найденышами учились самостоятельно существовать в естественной среде обитания", — отметила министр.

Как сообщалось, в январе в полицию Прилузского района поступило сообщение от представителя лесозаготовительной организации. Он рассказал, что вблизи поселка Якуньель обнаружены новорожденные медвежата. Заявитель пояснил, что сотрудники компании случайно повредили медвежью берлогу, когда выполняли ночные работы по прокладыванию лежневки. Лесорубы остановили рабочий процесс и услышали тихое рычание. Внутри берлоги они увидели трех медвежат. Животных передали в центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Им дали имена Ворчун, Толстун и Солнышко.