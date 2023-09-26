"Хопёрский заповедник вводит частичные ограничения на посещение экскурсионных маршрутов и иных проходов по территории. Данная мера вводится в связи с установлением на территории заповедника высокого класса пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Информация о снятии ограничений или их продления будет опубликована на официальном сайте учреждения.

Отмечается, что музей природы заповедника продолжит работу в штатном режиме.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области сообщает, что в настоящее время в связи с погодными условиями в 23 районах области наблюдается V класс пожарной опасности.

Управление лесного хозяйства Воронежской области установило режим ограничения пребывания граждан в леса и въезд в них транспорта до 17 октября.

Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер. Его общая площадь составляет 16 178 га. Заповедник был создан в целях сохранения популяции русской выхухоли. На территория заповедника есть несколько экскурсионных маршрутов.