Информация о снятии ограничений или их продления будет опубликована на официальном сайте учреждения.
Отмечается, что музей природы заповедника продолжит работу в штатном режиме.
В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС Воронежской области сообщает, что в настоящее время в связи с погодными условиями в 23 районах области наблюдается V класс пожарной опасности.
Управление лесного хозяйства Воронежской области установило режим ограничения пребывания граждан в леса и въезд в них транспорта до 17 октября.
Хоперский государственный природный заповедник расположен в восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохоперского, Поворинского и Грибановского. Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер. Его общая площадь составляет 16 178 га. Заповедник был создан в целях сохранения популяции русской выхухоли. На территория заповедника есть несколько экскурсионных маршрутов.