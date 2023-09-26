Документ подготовлен по итогам "правительственного часа" с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"Проработать вопрос по увеличению доли товаров (в том числе продуктов питания, алкогольной продукции), произведенных в РФ и реализуемых или предоставляемых пассажирам в пути следования транспортных средств при осуществлении перевозок пассажиров, а также в аэропортах, на автомобильных, железнодорожных, морских и речных вокзалах", — говорится в документе.

По итогам встречи с министром транспорта депутаты подготовили и ряд других поручений, среди них — создание на портале Госуслуг опции, позволяющей пользователям автомобильных дорог сообщать о неисправности камер, фиксирующих нарушения ПДД; возможность заключения контракта жизненного цикла с производителями автомобилей для государственных нужд; исключить чередование электрифицированных участков железнодорожных путей общего пользования с неэлектрифицированными, обеспечив электрификацию всех участков на наиболее востребованных пассажирских и грузовых направлениях.