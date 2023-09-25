"В Таиланде новое правительство, которое уделяет большое внимание туризму. Если говорить о России, то у страны уже есть возможность безвизового пребывания, но сейчас обсуждается вопрос увеличения этого срока. Есть два пути — увеличение безвизового пребывания до 60 и до 90 дней. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен", — сказал он журналистам в понедельник.

В настоящее время российские туристы могут пребывать в Таиланде без виз до 30 дней.

Как отметил Тапен, для российских туристов еще открыт вопрос использования банковских карт "Мир" в Таиланде. "К сожалению, на сегодняшний день эти карты не работают. Но этот вопрос находится во внимании соответствующих структур в Таиланде", — сказал он.

"Мы надеемся, что когда решится вопрос с увеличением срока безвизового пребывания для россиян, то мы сможем перейти к решению этого вопроса", — заключил Тапен.