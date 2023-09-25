"Год ещё не закончился, прошло 9 месяцев, а к концу сентября, по всем статистическим данным, мы ожидаем принять миллион туристов. По итогам 2023 года мы ожидаем, что количество туристов из России будет больше, чем 1,2 млн", — сказал он.

Тапен отметил, что в 2024 году Таиланд рассчитывает принять 1,5 млн российских туристов.

По его словам, в этом году в Таиланде увеличилась сезонность для туристов. "Традиционно лето — период низкого туристического сезона. Однако в этом году в июне-августе количество российских туристов, которые посетили Таиланд, достигло почти 200 тыс. Такого не было за всю историю королевства. Эти цифры доказывают, что Таиланд является всесезонным туристическим направлением ", — пояснил он.

Также характерным для этого года Тапен назвал увеличение продолжительности отдыха. Ранее средняя продолжительность отдыха россиян в Таиланде составляла 10-17 дней.

Кроме того, россияне стали чаще проводить время не на каком-то одном курорте, но и посещать другие острова или провинции во время путешествия. Так, активный спрос наблюдается на Као Лак, Краби и др.

Как сообщил Тапен, до пандемии количество возвратных туристов в Таиланде превышало число новых, однако сейчас королевство намерено привлекать как можно больше путешественников, которые еще никогда не были в Таиланде.

"В частности, из России мы планируем привлекать туристов не только из центральных регионов России, но и из Сибири и Дальнего Востока ", — заключил он.