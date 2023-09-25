"В Иматре живет очень много русскоязычных жителей, имеющих двойное гражданство или родственников в РФ, часто посещающих Санкт-Петербург. Общественным транспортом очень неудобно добираться из Иматры в Лаппеенранта. Поэтому мы продлили рейс до Иматры", — сказал собеседник агентства.

Ранее перевозчик Ecolines сообщил об открытии 6 октября регулярного автобусного маршрута Санкт-Петербург — Лаппеенранта. В настоящее время Ecolines выполняет по три рейса в день из Санкт-Петербурга в Хельсинки — по 21 в неделю.

Ecolines — один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.