В понедельник председателю регионального правительства Борису Джанаеву свои инвестпроекты в сфере туризма представили 16 грантополучателей.

"Мы продолжаем поддерживать предпринимателей, готовых развивать туризм в республике и реализовывать проекты по созданию модульных гостиниц. На эти цели регион дополнительно получил почти 610 млн рублей федеральной субсидии на 2023 и 2024 годы. Благодаря такой поддержке, в течение двух лет будут реализованы 16 интересных проектов и созданы сотни комфортных мест размещения для отдыха туристов в самых живописных местах Северной Осети, — приводятся в сообщении слова Джанаева.

Инвестиционные проекты планируется реализовать, в основном, в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах.

Так, экопарк "АРИЯ" — это расширение проекта Заурбека Цаллагова "Родовые башни". Проектом предусмотрена установка 58 модульных домов и создание порядка 90 номеров в Алагирском районе, вблизи родовых башен Цаллаговых, Дзивгисской крепости, Аланского Успенского мужского монастыря. Первых гостей планируется принять уже в начале следующего туристического сезона.

Благодаря полученным средствам, существенно расширится проект "Индустрия отдыха" в Пригородном районе. Помимо действующей базы отдыха и спа-комплекса, на территории базы отдыха появятся 30 гостиничных модулей всех категорий почти на 90 койко-мест.

В Пригородном районе, в селении Даргавс, будет расширен эко-парк "Ирбис", проектом предусмотрено строительство и оснащение многофункционального туристического рекреационного комплекса. Это позволит создать дополнительно более 50 номеров.

Необходимость в дополнительном номерном фонде появилась у работающей турбазы "Дзинага" в связи с возросшим спросом. Федеральная поддержка будет направлена на создание 20 благоустроенных модульных домов.

Вблизи святилища "Реком" и Цейского ледника в Алагирском районе расположится гостиничный комплекс "ROOTS HOTEL". 5 гостиничных модулей появятся в рамках инвестиционного проекта "Цей", недалеко от горнолыжного курорта. На территории предусмотрен бассейн и придорожный сервис.

Практически все представленные проекты кемпингов и глэмпингов предполагают использование экологических материалов местного производства.

По итогам совещания Джанаев поручил комитету Северной Осетии по туризму ускорить подписание соглашения с Минэкономразвития России и доведение средств до грантополучателей.

Как сообщалось, в 2023 году республика получит 333 млн рублей из федерального бюджета на создание модульных отелей. В 2024 году на эти цели направят 274,4 млн рублей из федерального бюджета. Субсидии помогут решить проблему нехватки средств размещения туристов.