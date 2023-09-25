Отмечается, что результаты научных исследований легли в основу научных публикаций и нового выставочного проекта "Тула. Город на железной реке", который наглядно рассказывает о преемственности технологий и знаний тульских мастеров.
Специалисты экспозиционно-выставочного отдела во время подготовки выставки организовали научный эксперимент. В ходе него кузнец Михаил Раткин реконструировал все этапы работы древних металлургов — от розжига сыродутного горна до ковки изделия. Материалом, с которым работал кузнец-реконструктор, стала археологическая крица с поселения Малая Стрекаловка. Зафиксированный на видео эксперимент лег в основу мультимедийного контента выставки, отметили в пресс-службе.
"Для музея-заповедника "Куликово поле" данный проект — это возможность расширить свою научную и культурно-просветительскую деятельность. Публичные мероприятия проекта способствуют повышению информационной открытости объектов промышленного наследия и современных металлургических предприятий Тульской области. Представленную в Музейном квартале экспозицию в будущем легко трансформировать в передвижной выставочный проект и знакомить с уникальными фактами жителей других регионов", — отмечает автор выставки Кристина Столярова.
В свою очередь, сотрудники Тульской областной специальной библиотеки для слепых помогли разработать тактильный маршрут с экспонатами и этикетаж на шрифте Брайля.