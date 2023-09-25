"В ходе реализации программы было предпринято научное и творческое переосмысление индустриальной истории региона специалистами Тульской археологической экспедиции Государственного музея-заповедника "Куликово поле". В рамках проекта в 2019-2022 годах ученые провели серию археологических исследований на территории региона, в том числе с использованием технологии лазерного сканирования с воздуха (ЛИДАР). Благодаря этим научным изысканиям удалось обнаружить несколько крупных металлургических центров в Тульской области и заговорить о как минимум 2000-летней истории металлургии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты научных исследований легли в основу научных публикаций и нового выставочного проекта "Тула. Город на железной реке", который наглядно рассказывает о преемственности технологий и знаний тульских мастеров.

Специалисты экспозиционно-выставочного отдела во время подготовки выставки организовали научный эксперимент. В ходе него кузнец Михаил Раткин реконструировал все этапы работы древних металлургов — от розжига сыродутного горна до ковки изделия. Материалом, с которым работал кузнец-реконструктор, стала археологическая крица с поселения Малая Стрекаловка. Зафиксированный на видео эксперимент лег в основу мультимедийного контента выставки, отметили в пресс-службе.

"Для музея-заповедника "Куликово поле" данный проект — это возможность расширить свою научную и культурно-просветительскую деятельность. Публичные мероприятия проекта способствуют повышению информационной открытости объектов промышленного наследия и современных металлургических предприятий Тульской области. Представленную в Музейном квартале экспозицию в будущем легко трансформировать в передвижной выставочный проект и знакомить с уникальными фактами жителей других регионов", — отмечает автор выставки Кристина Столярова.

В свою очередь, сотрудники Тульской областной специальной библиотеки для слепых помогли разработать тактильный маршрут с экспонатами и этикетаж на шрифте Брайля.