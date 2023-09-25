"В следующем году будут благоустроены лесопарковая зона "Мэздах" в Майкопе и парк отдыха в Адыгейске. На эти цели будет направлено более 250 млн рублей", — написал Кумпилов.

Он также добавил, что в текущем году в республике благоустроено 42 объекта — 31 двор и 11 общественных территорий, в том числе появилась новая зона отдыха возле Государственной филармонии. По его словам, на эти цели было направлено 359 млн рублей, из них 201 млн рублей — из республиканского бюджета.

Кумпилов отметил, что в 2024 году также планируется благоустройство не менее 40 общественных и дворовых территорий.

"Поручил муниципалитетам оперативно разработать проектно-сметную документацию и до конца текущего года провести необходимые процедуры по выбору подрядных организаций. Важно и в 2024 году сохранить набранные темпы, а также качество работ", — написал глава республики.

Как сообщалось, власти Адыгеи с апреля по декабрь 2024 года планируют благоустроить лесопарковую зону "Мэздах" в Майкопе и парк отдыха им. Ленина в Адыгейске.

Всего в 2024 году в республике планируется благоустроить 12 общественных и 30 дворовых территорий. На эти цели предусмотрено более 155 млн рублей.