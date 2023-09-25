"Порядка 100 сочинских студентов стали участниками молодежного туристического фестиваля "Турфест", который проводился на территории парка имени Михаила Фрунзе", — говорится в сообщении.

Для участников фестиваля организовали различные точки активности, среди которых — сборка палатки, вязка узлов, укладка рюкзака, перетягивание каната, викторина на тему туризма.

"По итогам первое место заняли студенты Сочинского колледжа поликультурного образования", — отмечает пресс-служба.

Победители получили призы.

"По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского создаем все условия для того, чтобы как можно больше ребят выбирали здоровый образ жизни. Молодежный туристический фестиваль проходит в Сочи ежегодно, привлекая все больше новых участников. Подобные мероприятия направлены на развитие популярных на курорте активных видов отдыха и туризма, а также пропаганду здорового образа жизни и занятий спортом", — цитирует пресс-служба начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова.

Организатором мероприятия выступило МКУ "Центр развития молодежи".

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября.