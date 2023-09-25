Кроме того, в рамках празднования Дня города в 17:00 на маршрут выйдет музыкально-поэтический трамвай. Пассажирам трамвая расскажут об истории возникновения и развития Смоленска, также они примут участие в интерактиве "По дорогам Смоленщины".
Отмечается, что в эти дни празднуется и 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.
Накануне состоялась реконструкция водружения знамени освобождения над гостиницей "Смоленск" как символа изгнания оккупантов из Смоленска. В реконструкции этого события были задействованы образцы военной техники, вооружения и военной формы времён Великой Отечественной войны с использованием пиротехнических спецэффектов.
Смоленск — один из древнейших городов России, известен с 863 года. Упоминание о нем в русских летописях относится к IX веку.