"В этом летнем сезоне Янтарный посетили 604,5 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в прошлом году, когда показатель достигал 465 тыс. По сравнению с 2016 годом количество отдыхающих и вовсе выросло в 6 раз. При постоянном населении муниципалитета всего в 7 тыс. человек туристы в количестве более 600 тыс. за сезон оказывают серьезную нагрузку на инфраструктуру", — сказал Крупин.

По его словам, в основном на курорт приезжают туристы "одного дня", так как официальных мест размещения в поселке явно мало. На сегодня это порядка 250 номеров. На самом деле, конечно, есть большое количество латентных размещений, которые не участвуют в статистике. И потому перед властями стоит задача, чтобы к летнему сезону 2024 года количество официальных мест выросло.

Так уже сегодня в Янтарном реализуется сразу несколько инвестиционных проектов в сфере развития сферы гостеприимства. Так ведется строительство глэмпинга "Море рядом", гостиницы на улице Советской, а также небольшой гостиницы над шахтой "Анна" на улице Облепиховой.

Крупин также отметил, что Янтарный имеет статус моногорода, так как основным предприятием здесь является АО "Калининградский янтарный комбинат", где трудятся более 1 тыс. человек. Именно этот статус дает потенциальным инвесторам возможность получать льготные кредиты в зависимости от рода деятельности.

"Администрация также активно занимается развитием инфраструктуры туризма. В этом году на эти цели будет потрачено почти 75 млн рублей, из которых на развитие пойдет почти 40 млн рублей. Мы строим новые парковки, реконструируем променад, улучшаем сервис. Мы понимаем, что в 2024 году туристов у нас станет еще больше. Этому, к примеру, будет способствовать и тот факт, что на днях у нас открыт подводный парк "Янтарный", — сказал Крупин.

Как сообщалось, поселок Янтарный расположен в 50 км от Калининграда. Он имеет два морских пляжа, удостоенных Голубого флага — почетной награды международной системы экологического и безопасного отдыха на море.